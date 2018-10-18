В Челябинске на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Воровского ограничат движение

Фото с сайта cheladmin.ru

В Советском районе будет затруднен проезд через один из ключевых перекрестков.

Движение транспорта ограничат на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского. Причина — ремонт дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе городской администрации. Проезд будет затруднен почти неделю — с 22:00 четверга, 18 октября до среды, 24 октября. Водителей просят быть внимательнее при проезде ремонтируемого участка.

Фото с сайта cheladmin.ru



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