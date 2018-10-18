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17.10.2018 г. | 10:12
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В Челябинске на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Воровского ограничат движение
18.10.2018 г. 11:12
Фото с сайта cheladmin.ru
В Советском районе будет затруднен проезд через один из ключевых перекрестков.
Движение транспорта ограничат на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского. Причина — ремонт дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе городской администрации. Проезд будет затруднен почти неделю — с 22:00 четверга, 18 октября до среды, 24 октября. Водителей просят быть внимательнее при проезде ремонтируемого участка.
Фото с сайта cheladmin.ru
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