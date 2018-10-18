В Челябинске 17-летний парень умер, наглотавшись таблеток

Фото с сайта sledcom.ru

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти 17-летнего челябинца.

Тело парня обнаружили в среду, 17 октября, в квартире одного из домов на Комсомольском проспекте. Установлено, что он выпил таблетки, а перед этим употребил алкоголь. Медицинский препарат, который принял подросток, должен продаваться только по рецепту. Однако, видимо, парень смог приобрести его без рекомендации врача.

Препарат является сильнодействующим мышечным релаксантом. Его назначают людям, страдающим заболеваниями центральной нервной системы и получившим черепно-мозговые травмы. Молодежь употребляет его ради наркотического эффекта.



Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти молодого челябинца.

Фото с сайта sledcom.ru



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