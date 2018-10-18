В Челябинске собираются проложить 25 км выделенных полос для общественного транспорта

Фото с сайта regionsamara.ru

В Челябинске появилась комплексная схема организации движения.

Документ включает в себя генплан и программу по развитию транспортной инфраструктуры. В схему входят все виды транспорта, включая перспективную ВСМ Челябинск — Екатеринбург. Есть подразделы, которые связаны с личным автотранспортом, велосипедными дорожками и пешеходными зонами.

Кроме того, разработчики предусмотрели систему выделенных полос для автобусов и троллейбусов. По проекту в городе появятся семь таких участков общей протяженностью почти 25 км. Пилотным участком реализации проекта станет Комсомольский проспект. Там будут внедрять систему интеллектуального движения и планируют оборудовать выделенную полосу для общественного транспорта.

Как отметили в городской администрации, документ не является конечным продуктом — он подразумевает корректировку с учетом меняющихся условий. В долгосрочной перспективе схема рассчитана до 2032 года, ее детальная проработка предусматривает изменения в ближайшие пять лет.

Фото с сайта regionsamara.ru

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