- 65.4026р. - 0.1279
- 75.6512р. - 0.2724
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17.10.2018 г. | 10:12
В Челябинске собираются проложить 25 км выделенных полос для общественного транспорта
18.10.2018 г. 09:22
В Челябинске появилась комплексная схема организации движения.
Документ включает в себя генплан и программу по развитию транспортной инфраструктуры. В схему входят все виды транспорта, включая перспективную ВСМ Челябинск — Екатеринбург. Есть подразделы, которые связаны с личным автотранспортом, велосипедными дорожками и пешеходными зонами.
Кроме того, разработчики предусмотрели систему выделенных полос для автобусов и троллейбусов. По проекту в городе появятся семь таких участков общей протяженностью почти 25 км. Пилотным участком реализации проекта станет Комсомольский проспект. Там будут внедрять систему интеллектуального движения и планируют оборудовать выделенную полосу для общественного транспорта.
Как отметили в городской администрации, документ не является конечным продуктом — он подразумевает корректировку с учетом меняющихся условий. В долгосрочной перспективе схема рассчитана до 2032 года, ее детальная проработка предусматривает изменения в ближайшие пять лет.
Фото с сайта regionsamara.ru
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