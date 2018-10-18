Причиной массового отравления детей в школе №59 стала норовирусная инфекция

Фото с сайта 05.rospotrebnadzor.ru

В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления школьников в Челябинске.

В школе №59, где произошел инцидент, прошла проверка Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства отобрали пробы, провели дезинфекцию и закрыли пищеблок до получения результатов экспертизы. В областном центре гигиены и эпидемиологии выявили у заболевших школьников и сотрудников столовой возбудителя норовирусной кишечной инфекции, сообщает 74.ru. Она передается как через пищу и воду, так и бытовым путем — от грязной посуды или немытых рук.

В начале октября более 20 учащихся школы №59 в Челябинске обратились в больницы. У всех детей наблюдались высокая температура, рвота, диарея, слабость и боль в мышцах. Двое из них до сих пор госпитализированы, новых случаев заражения не выявлено.

Фото с сайта 05.rospotrebnadzor.ru

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