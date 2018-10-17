В школах Челябинской области меры безопасности будут усилены после массового убийства в Керчи

Фото с сайта kerch.fm

Губернатор Борис Дубровский потребовал усилить меры безопасности в образовательных учреждениях Южного Урала.

Телеграм-канал «Молнии Дубровского» вечером в среду, 17 октября, сообщил, что после трагедии в колледже в Крыму губернатор Челябинской области распорядился усилить меры безопасности в школах и других образовательных учреждениях.

Борис Дубровский также выразил соболезнования родным и близким погибших. «Челябинская область готова оказать всю необходимую помощь для ликвидации последствий взрыва и лечения пострадавших», — подчеркнул губернатор.

Массовое убийство в здании политехнического колледжа в Керчи произошло в среду, 17 октября, примерно в 12:00 по московскому времени. Сообщается о 18 погибших и около 50 раненых.

Сначала появилась информация о том, что это был взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Однако позже на сайте ведомства опубликовали данные о том, что дело переквалифицировали на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». «Первоначальный осмотр тел говорит о том, что люди скончались от огнестрельных ранений», — сказано в сообщении.

Судя по видеозаписи, в колледж за несколько минут до произошедшего пришел 18-летний студент четвертого курса, в руках он держал ружье. По предварительной версии следствия, сначала он расстрелял людей, а потом совершил самоубийство. Между тем очевидцы говорят, что взрыв тоже был — непосредственно перед стрельбой.

Фото с сайта kerch.fm

Все новости за 17.10.2018 г.»