Задолженность городов и районов области перед поставщиками энергоресурсов превысила 3 млрд рублей

Фото с сайта kurjer.info

Губернатор Борис Дубровский поручил снизить задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Уральское управление Ростехнадзора ведет проверку готовности систем теплоснабжения на Южном Урале. На 22 территориях инспекция уже закончилась. При этом паспорта готовности не получили восемь городов и районов. Губернатор Борис Дубровский поручил активизировать эту работу и обязал получить паспорта готовности до 15 ноября.

Для повышения эффективности контроля подготовки к отопительному сезону внедрено проектное управление. Также глава региона потребовал принять меры к снижению задолженности перед поставщиками энергоресурсов. Сейчас общий размер обязательств по области составляет 3 млрд 320 млн рублей. Главной причиной назвали долги населения по оплате услуг ЖКХ — за год они выросли почти до 14 млрд рублей.

По словам главы минстроя области Виктора Тупикина, сейчас во всех территориях работают межведомственные рабочие группы, которые выясняют причины возникновения задолженности и определяют варианты ее погашения в досудебном порядке. По области среди лидеров по сокращению долгов за энергоресурсы оказались Трехгорный и Варненский район.

Фото с сайта kurjer.info

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