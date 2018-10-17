- 65.4026р. - 0.1279
- 75.6512р. - 0.2724
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17.10.2018 г. | 10:12
Задолженность городов и районов области перед поставщиками энергоресурсов превысила 3 млрд рублей
17.10.2018 г. 15:15
Губернатор Борис Дубровский поручил снизить задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
Уральское управление Ростехнадзора ведет проверку готовности систем теплоснабжения на Южном Урале. На 22 территориях инспекция уже закончилась. При этом паспорта готовности не получили восемь городов и районов. Губернатор Борис Дубровский поручил активизировать эту работу и обязал получить паспорта готовности до 15 ноября.
Для повышения эффективности контроля подготовки к отопительному сезону внедрено проектное управление. Также глава региона потребовал принять меры к снижению задолженности перед поставщиками энергоресурсов. Сейчас общий размер обязательств по области составляет 3 млрд 320 млн рублей. Главной причиной назвали долги населения по оплате услуг ЖКХ — за год они выросли почти до 14 млрд рублей.
По словам главы минстроя области Виктора Тупикина, сейчас во всех территориях работают межведомственные рабочие группы, которые выясняют причины возникновения задолженности и определяют варианты ее погашения в досудебном порядке. По области среди лидеров по сокращению долгов за энергоресурсы оказались Трехгорный и Варненский район.
Фото с сайта kurjer.info
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