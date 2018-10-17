- 65.4026р. - 0.1279
- 75.6512р. - 0.2724
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17.10.2018 г. | 10:12
В шести городах и районах Челябинской области рекультивируют свалки
17.10.2018 г. 14:35
Губернатор Борис Дубровский выделил субсидии на рекультивацию свалок в Челябинской области.
Деньги на ликвидацию мусорных полигонов получат Озерск, Троицк, Златоуст, Верхний Уфалей, а также Карталинский и Аргаяшский районы. Там находятся свалки, которые не задействованы в новой схеме обращения с ТКО на Южном Урале. По словам министра экологии Сергея Лихачева, всего в области насчитали 26 таких объектов.
В 2018 году ликвидацию мусорных полигонов начнут в Челябинске и Магнитогорске, в 2019 году эта работа предстоит еще в шести городах и районах. Губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что задача построить новую систему обращения с ТКО — это не только работа правительства и регоператоров, но также и задача местных властей.
«Общая цель — перестроить систему обращения с отходами, обеспечить ее безопасность на всех этапах и убедить население о необходимости раздельного сбора мусора», — подчеркнул Борис Дубровский.
Новая схема работы с отходами в Челябинской области в полной мере заработает с 1 января 2019 года. Сейчас региональные операторы в четырех кластерах ведут работы по получению единого тарифа и инвентаризации несанкционированных свалок, источников образования ТКО и контейнерных площадок в жилых кварталах.
Фото с сайта gubernator74.ru
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