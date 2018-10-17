На ММК открыли экскурсионные маршруты по заводским цехам

Фото с сайта mmk-tour.ru

Один из крупнейших металлургических заводов России запустил программу индустриального туризма.

Ранее экскурсии на Магнитогорский металлургический комбинат также были возможны, однако их проводили главным образом для представителей отрасли. Теперь заявку на экскурсию по производственным площадям ММК может подать любой желающий.

На предприятии разработали несколько маршрутов. Посетители смогут осмотреть крупнейший в стране доменный цех и прокатный стан-5000, прокатиться на автобусе по территории завода и цехам комбината, а также изучить экспозицию заводского музея.

На ММК предусмотрели все соответствующие меры безопасности для визитеров. Их снабдят средствами защиты и спецодеждой, передвигаться по территории они будут в сопровождении квалифицированных технических специалистов. А благодаря аудиогиду, экскурсанты смогут услышать информацию, несмотря на производственный шум.

Фото с сайта mmk-tour.ru

Все новости за 17.10.2018 г.»