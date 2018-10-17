На Молодежный театр пожаловались в прокуратуру за нарушение правил пожарной безопасности

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

«Гражданский патруль» выявил нарушения пожарной безопасности в челябинском государственном молодежном театре.

В ходе реконструкции, которая началась в 2018 году, на окна первого этажа театра поставили глухие решетки, которые нельзя открыть. Согласно ведомственным документам минкульта, ставить такие конструкции запрещается, поскольку они препятствуют эвакуации в случае пожара.

Вопросы у общественников возникли и к качеству работ. Так при установке решеток рабочие повредили откосы оконных проемов здания, признанного памятником архитектуры федерального значения.

Активисты организации «Гражданский патруль» направили жалобы в прокуратуру с просьбой провести совместную с МЧС проверку с целью выявить и устранить нарушения пожарной безопасности, угрожающие жизни людей.

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

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