- 65.4026р. - 0.1279
- 75.6512р. - 0.2724
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17.10.2018 г. | 10:12
На Молодежный театр пожаловались в прокуратуру за нарушение правил пожарной безопасности
17.10.2018 г. 15:11
«Гражданский патруль» выявил нарушения пожарной безопасности в челябинском государственном молодежном театре.
В ходе реконструкции, которая началась в 2018 году, на окна первого этажа театра поставили глухие решетки, которые нельзя открыть. Согласно ведомственным документам минкульта, ставить такие конструкции запрещается, поскольку они препятствуют эвакуации в случае пожара.
Вопросы у общественников возникли и к качеству работ. Так при установке решеток рабочие повредили откосы оконных проемов здания, признанного памятником архитектуры федерального значения.
Активисты организации «Гражданский патруль» направили жалобы в прокуратуру с просьбой провести совместную с МЧС проверку с целью выявить и устранить нарушения пожарной безопасности, угрожающие жизни людей.
Фото с сайта vk.com/civilpatrol74
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