ОНФ намерен обратиться в прокуратуру из-за крыс в челябинских дворах

Фото с сайта onf.ru

В местном отделении ОНФ подготовили обращение в прокуратуру по поводу расплодившихся на стихийных свалках крыс.

Активисты Народного фронта провели мониторинг контейнерных площадок в центре Челябинска, на улице Энтузиастов. Там на неубираемых в течение длительного времени мусорных завалах начали бегать крысы. Однако замначальника отдела регионального управления Роспотребнадзора Ольга Степанова заявила в эфире программы «Личное мнение» на 31tv.ru, что грызуны в городе не являются чем-то из ряда вон выходящим и проблема возникновения эпидемий сейчас не стоит.

«Ситуация находится под контролем, т.е. ситуация резко не изменилась в настоящее время, мы можем ее так характеризовать. В основу заложены показатели: объем площади, количество физической площади заселенные грызунами, там есть тоже объектный показатель, если у нас в городе по итогам прошлого года и в течение этого года составляла 1%, при допустимом уровне 20%, т.е. в этом диапазоне мы и контролируем ситуацию. И еще объективный показатель 0% наличие грызунов на объектах. Мы говорим о том, что грызуны биологический вид, который всегда сопровождал человечество и мы своими целями и задачами проводя дератизацию не добиваемся уничтожение мы снижаем численность грызунов до эпидемического безопасного уровня», — пояснила Ольга Степанова.

Общественники сразу после выхода программы в эфир выехали с инспекцией в проблемный двор на Энтузиастов, 11. Там, несмотря на светлое время суток, они обнаружили с десяток копошащихся в отходах грызунов. Активисты опасаются, что с наступлением холодов крысы побегут в жилые дома и расположенный во дворе детский сад, а неконтролируемое размножение приведет к миграции грызунов по всему городу.

«К городским кормушкам потянутся больные, в том числе и бешенством, лисы. А если зараза передастся крысам, то Челябинску грозит чрезвычайная ситуация по бешенству. На данный момент мы видим лишь популистские заявления чиновников, выдаются разного рода предписания и поручения, но система вывоза мусора не восстановлена, а численность крыс растет», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ Виталий Вороной.

Представители Народного фронта готовят обращение в прокуратуру о бездействии местных властей в этом вопросе. В Роспотребнадзоре уже приняли меры — выездная проверка подтвердила, что на контейнерной площадке обитают грызуны. Мэрии предписали провести срочную дератизацию территории.

Фото с сайта onf.ru

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