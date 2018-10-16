Губернатор выделил 27 млн рублей самым благоустроенным городам и селам Южного Урала

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинской области подвели итоги конкурса на звание самого благоустроенного населенного пункта.

Всего в соревновании участвовали 40 городов и сел Южного Урала, разделенные на пять категорий по численности. Эксперты учитывали несколько показателей благоустройства, от нормативных актов до доступности среды проживания.

Среди крупных городов лучшим стал Челябинск, который лишь незначительно обошел Магнитогорск. В категории городов с населением от 30 до 100 тыс. человек победу одержала Сатка — там эксперты отметили наибольший экономический эффект от программы энергоресурсосбережения и лучшую обеспеченность спортплощадками — 2,3 кв. метра на жителя.

Среди более мелких городов первое место занял Пласт. Лучшим крупным селом стало Увельское. В категории поселков, где проживает менее 5 тыс. человек, победило село Саргазинское Сосновского района, где отметили лучшую экологию, благоустройство дворов и состояние дорог.

Губернатор Борис Дубровский поблагодарил всех участников конкурса за сделанный вклад. Победители соревнования разделят призовой фонд в размере 27 млн рублей. Вице-губернатор Сергей Шаль предложил в 2019 году связать конкурс с федеральной программой «Формирование комфортной городской среды», на реализацию которой Челябинская область в 2018 году получила свыше 1 млрд рублей.

Фото с сайта cheladmin.ru



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