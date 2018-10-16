В Челябинске троих мужчин отдали под суд за вооруженный налет на квартиру

Фото с сайта news-r.ru

Троим челябинцам вынесли приговор за разбойное нападение с оружием на квартиру.

Инцидент произошел в декабре 2016 года. Один из молодых людей приехал в гости к двум знакомым 23-летним девушкам. По данным следствия, он знал, что в доме есть деньги и ценности. Тем же вечером налет на квартиру совершили двое мужчин в медицинских масках. Угрожая жертвам пистолетом, они избили всех троих, связали их, а одной девушке сунули в руку гранату без чеки и приказали держать. Грабители вынесли из квартиры норковую шубу, золотые украшения, три сотовых телефона и 40 тыс. рублей наличными и скрылись.

Следствие установило, что в преступлении замешан пришедший в гости к девушкам парень — именно по его наводке и произошел налет, а после случившегося ему выделили долю награбленного.

Советский районный суд приговорил двоих налетчиков к семи годам и месяцу и семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а их соучастник отправился за решетку на четыре года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта news-r.ru

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