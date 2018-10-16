Житель Аши 13 лет проведет в колонии за насилие над 9-летней девочкой

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд вынес приговор в отношении мужчины, который проник в чужую квартиру и надругался над ребенком.

Все случилось в апреле 2018 года. 38-летний мужчина пробрался в квартиру незнакомых людей в Аше. В тот момент там находилась 9-летняя девочка. Он изнасиловал школьницу, после чего она смогла убежать.

По решению суда педофил проведет 13 лет в исправительной колонии особого режима, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта 74.мвд.рф



Все новости за 16.10.2018 г.»