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В Челябинской области до декабря разработают комплексные схемы организации дорожного движения
16.10.2018 г. 14:44
Губернатор поручил властям городов и районов Южного Урала определить, где ставить светофоры.
Комплексная схема организации дорожного движения — базовый стратегический документ, который определяет и систематизирует такие элементы транспортной инфраструктуры, как количество остановок, пешеходных надземных и подземных переходов, расположение и число светофоров.
Такие документы должны быть разработаны во всех городах и районах, где проживает больше 10 тыс. человек. В Челябинской области таких территорий свыше 60. По состоянию на 1 апреля схемы уже есть в 11 из них, в 36 ведется подготовка, а в 17 — пока не делается ничего.
«Работа должна быть закончена в установленные главой государства сроки — до 1 декабря 2018 года. Руководителей органов местного самоуправления прошу поставить вопрос на личный контроль и обеспечить выполнение поручений вовремя», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.
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