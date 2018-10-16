В Челябинской области до декабря разработают комплексные схемы организации дорожного движения

Губернатор поручил властям городов и районов Южного Урала определить, где ставить светофоры.

Комплексная схема организации дорожного движения — базовый стратегический документ, который определяет и систематизирует такие элементы транспортной инфраструктуры, как количество остановок, пешеходных надземных и подземных переходов, расположение и число светофоров.

Такие документы должны быть разработаны во всех городах и районах, где проживает больше 10 тыс. человек. В Челябинской области таких территорий свыше 60. По состоянию на 1 апреля схемы уже есть в 11 из них, в 36 ведется подготовка, а в 17 — пока не делается ничего.



«Работа должна быть закончена в установленные главой государства сроки — до 1 декабря 2018 года. Руководителей органов местного самоуправления прошу поставить вопрос на личный контроль и обеспечить выполнение поручений вовремя», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

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