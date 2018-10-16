Челябинск оказался лишь на 104-м месте в России по дружелюбию жителей

Фото с сайта cheladmin.ru

На портале Domofond.ru спросили пользователей, насколько дружелюбны и вежливы люди, живущие рядом с ними.

Наиболее приветливые соседи живут в городах южных регионов и на севере страны. Лидером рейтинга стал Грозный — столица Чечни получила девять баллов из 10. На втором месте — Нальчик, замыкает тройку лидеров Анапа. Из городов с населением свыше 1 млн человек в верхней половине списка оказались только Казань и Пермь.

Челябинск с показателем в 7,4 балла занял 104-ю позицию в общем зачете и восьмую — среди миллионников. Он уступил Екатеринбургу, но обогнал Уфу. В десятке худших городов миллионников не оказалось — в основном там представлены населенные пункты Подмосковья и Красноярского края, а 150-ю строчку занял оренбургский Бузулук.

Среди самых частых жалоб пользователей на соседей — пьянство, громкая музыка, шашлыки на газонах во дворах и нечистоплотность в быту.

Фото с сайта cheladmin.ru

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