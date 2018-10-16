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Издевательства над пожилым пациентом в магнитогорской психбольнице попали в поле зрения следователей
16.10.2018 г. 14:31
Областное управление СК проводит проверку по факту издевательств санитаров над пациентом психоневрологической больницы.
Во вторник, 16 октября, сайт 74.ru опубликовал видео, на котором двое санитаров магнитогорской психоневрологической больницы №5 глумились над пожилым человеком. Под хохот за кадром они кидались в него тапками, а потом один из медработников ударил старика ногой.
По словам главного врача больницы, видео санитары сняли еще в июне. Руководитель учреждения заявил, что намерен обратиться в прокуратуру. В правоохранительных органах уже обратили внимание на инцидент. В региональном управлении Следственного комитета начали проверку, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: 74.ru
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