Синоптики прогнозируют резкое усиление ветра в Челябинской области

Фото с сайта nedelya40.ru

МЧС объявило экстренное предупреждение в связи со шквалистым ветром на Южном Урале.

По данным гидрометцентра, днем в среду, 17 октября, на территории региона ветер усилится до 20 м/с. В связи с этим повышен риск возникновения ЧС, в том числе аварий на сетях. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев, сообщили в управлении МЧС.

В течение дня по области ожидается +8 - +13 градусов тепла, в Челябинске будет около +11 градусов. Пройдет дождь.

Фото с сайта nedelya40.ru

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