- 65.5305р. - 0.2203
- 75.9236р. - 0.1304
Челябинца отправили в колонию на 11 лет за двойное нападение на магазин
16.10.2018 г. 13:44
Жителя Челябинска осудили за разбой в торговой точке в Металлургическом районе.
Суд вынес приговор в отношении 28-летнего мужчины. Его признали виновным в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью. В течение двух недель он дважды напал на один и тот же магазин в Металлургическом районе. Первый раз — в декабре 2017 года. Тогда грабитель не только забрал из кассы 4 тыс. 300 рублей, но и покалечил продавца. Второе нападение челябинец совершил в начале января 2018-го. Украл 4 тыс. 750 рублей и причинил тяжкий вред здоровью сотрудницы магазина.
Суд учел, что ранее преступник уже был судим. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии особого режима, сообщили в областной прокуратуре.
Фото с сайта 74.мвд.рф
- 16.10.2018 г. В Челябинске троих мужчин отдали под суд за вооруженный налет на квартиру
- 08.10.2018 г. В Златоусте сотрудницу почты наградили за отпор грабителю
- 25.09.2018 г. В Челябинске мужчина с ножом ранил продавца при ограблении продуктового магазина
- 20.09.2018 г. В Челябинске неизвестный украл из банкомата более миллиона рублей
- 14.09.2018 г. В Челябинске задержали налетчика на торговые павильоны