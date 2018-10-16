Челябинца отправили в колонию на 11 лет за двойное нападение на магазин

Фото с сайта 74.мвд.рф

Жителя Челябинска осудили за разбой в торговой точке в Металлургическом районе.

Суд вынес приговор в отношении 28-летнего мужчины. Его признали виновным в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью. В течение двух недель он дважды напал на один и тот же магазин в Металлургическом районе. Первый раз — в декабре 2017 года. Тогда грабитель не только забрал из кассы 4 тыс. 300 рублей, но и покалечил продавца. Второе нападение челябинец совершил в начале января 2018-го. Украл 4 тыс. 750 рублей и причинил тяжкий вред здоровью сотрудницы магазина.

Суд учел, что ранее преступник уже был судим. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии особого режима, сообщили в областной прокуратуре.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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