Авария на ТЭЦ-2 в Челябинске. Есть пострадавший

Фото с сайта sibkray.ru

На челябинской ТЭЦ во вторник, 16 октября, произошла технологическая вспышка.

В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту «Челябинского эха» сообщили, что во время ЧП на энергетическом объекте на Линейной, 69 пострадал один человек. 57-летний рабочий получил ожоги. Его доставили в городскую больницу №6. Сообщается, что у мужчины зафиксированы ожоги 40% поверхности тела.

В МЧС отметили, что это была именно технологическая вспышка, а не взрыв. Ни дыма, ни горения во время ЧП не возникло.

Фото с сайта sibkray.ru

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