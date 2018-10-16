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Авария на ТЭЦ-2 в Челябинске. Есть пострадавший
16.10.2018 г. 13:20
Фото с сайта sibkray.ru
На челябинской ТЭЦ во вторник, 16 октября, произошла технологическая вспышка.
В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту «Челябинского эха» сообщили, что во время ЧП на энергетическом объекте на Линейной, 69 пострадал один человек. 57-летний рабочий получил ожоги. Его доставили в городскую больницу №6. Сообщается, что у мужчины зафиксированы ожоги 40% поверхности тела.
В МЧС отметили, что это была именно технологическая вспышка, а не взрыв. Ни дыма, ни горения во время ЧП не возникло.
Фото с сайта sibkray.ru
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