Челябинские общественники устроили рейд по торговым «трущобам» на перекрестке Победы–Чичерина

Фото с сайта onf.ru

Активисты ОНФ проверили нестационарные торговые точки Челябинска.

Общественники проверили несколько локаций по жалобам местных жителей. На перекрестке Чайковского и Братьев Кашириных ларьки закрыли проход к остановке транспорта, а киоск с хлебом там в нарушение норм поставили на газоне. Владельцы палаток с овощами и фруктами не смогли показать разрешения на торговлю и сертификаты на товар.

Также активисты Народного фронта прошлись по торговым рядам на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина, которые, по их словам, больше напоминают трущобы. Среди хлебных и овощных киосков из профнастила и фанеры обнаружили мини-кафе, в котором не было туалета — хозяин точки общепита предлагал мыть руки в магазине на противоположной стороне улицы. Еще одно подобное заведение общественники нашли на конечной остановке маршрутных такси на Краснопольском проспекте, где местные жители жалуются на запах фекалий.

Обо всех выявленных нарушениях активисты сообщат в Роспотребнадзор, городское управление торговли и комитет по имуществу, а также обратят на этот вопрос внимание региональных властей.



«В городе нужно предусматривать не только сдачу в аренду муниципальных площадей, но и учитывать расположение торговых точек, их ассортимент и разнообразие. Сегодня же по документам проходит один арендатор с одной продукцией, а по факту мы видим, что здесь расположена пекарня, работающая с нарушением санитарных норм», — рассказал эксперт регионального штаба ОНФ Сергей Ахраменков.

Фото с сайта onf.ru

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