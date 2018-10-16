Челябинская область заняла шестое место в России по реализации программы ремонта дорог

Фото с сайта cheladmin.ru

Южноуральские дорожники на отраслевой выставке в Казани поделятся опытом реализации программы «Безопасные и качественные дороги».

Международная выставка «Дорога-2018» открылась в столице Татарстана во вторник, 16 октября. Делегацию из Челябинской области, в которую вошли сотрудники регионального миндортранса, пригласили на мероприятие поделиться успешными практиками работы по программе «Безопасные и качественные дороги».

Южный Урал принимает участие в федеральном проекте второй год подряд. По итогам 2017-го регион занял шестое место среди 38 субъектов, участвующих в программе. Развитие транспортной инфраструктуры в Челябинской области, по словам губернатора Бориса Дубровского, является приоритетным направлением работы властей.

«Эта программа позволяет постепенно приводить в порядок не только федеральные и региональные трассы, а, что важнее, и местные дороги. Мы должны сделать автомобильное движение в городах и селах комфортным и безопасным», — подчеркнул губернатор.

В 2018 году на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в Челябинской области потратят в общей сложности 2 млрд рублей на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов. В 2019 году к программе подключат Магнитогорск, а всего до 2024 года планируется привести в соответствие федеральным нормам 85% дорог Южного Урала.

Фото с сайта cheladmin.ru



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