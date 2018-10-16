Ученые рассказали, какой будет погода на Южном Урале в ближайшие 30 лет

Фото с сайта www.donnews.ru

Синоптики призвали южноуральцев готовиться к частым и резким сменам погоды.

Неустойчивые погодные условия станут трендом на несколько последующих десятилетий. Об этом метеорологи рассказали URA.RU. Так, академик РАН Владимир Мельников заявил, что Урал находится на пороге цикла понижения температуры и в ближайшие 30 лет зимы будут холодными.

Более оптимистично настроен начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, последние два десятка лет держится тенденция к потеплению — в частности, растет среднегодовая температура на Урале. Причем в северных районах это происходит быстрее, чем на юге. Однако, по прогнозу эксперта, такой тренд в дальнейшем может приводить к резким температурным скачкам.

Аномальную погоду в начале недели отметили в некоторых регионах России. В то время, как в Москве и Санкт-Петербурге наступило второе бабье лето, на Урале в середине октября начались метели и повалил снег.

Фото с сайта www.donnews.ru

Все новости за 16.10.2018 г.»