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В Копейске ночью неизвестный обстрелял машину с людьми
16.10.2018 г. 11:56
В результате стрельбы в Копейске повреждено три автомобиля.
Инцидент произошел в ночь на вторник, 16 октября. О нем в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» рассказала жительница города. По ее словам, все случилось возле дома №22 на улице Темника.
«Молодые люди сидели в машине слушали музыку, слушали не так уж и громко, так как соседи ничего не слышали. Никакой просьбы, чтобы убавили звук, не было. В это время вышел неизвестный и начал стрелять по машине, парни начали отъезжать и зацепили две машины. Неизвестный начал бить стекла прикладом автомата или ружья (пока не установлено), девушка, которая была рядом, снимала все на камеру телефона и ухмылялась», — написала в сообществе пользователь Татьяна.
По ее словам, на месте происшествия было найдено четыре гильзы. Жительница Копейска обратилась к горожанам с просьбой помочь со сбором информации. В полиции зафиксировали произошедшее. Сейчас проводится проверка обстоятельств инцидента.
Между тем в комментариях к публикации копейчанки пользователи пишут, что причиной стрельбы, скорее всего, стала громкая музыка. И многие из них не испытывают никакой жалости к молодым людям, сидевшим в машине.
Фото: Татьяна Борисова / vk.com/podslushano_kop
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