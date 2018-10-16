В Копейске ночью неизвестный обстрелял машину с людьми

Фото: Татьяна Борисова / vk.com/podslushano_kop

В результате стрельбы в Копейске повреждено три автомобиля.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 16 октября. О нем в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» рассказала жительница города. По ее словам, все случилось возле дома №22 на улице Темника.

«Молодые люди сидели в машине слушали музыку, слушали не так уж и громко, так как соседи ничего не слышали. Никакой просьбы, чтобы убавили звук, не было. В это время вышел неизвестный и начал стрелять по машине, парни начали отъезжать и зацепили две машины. Неизвестный начал бить стекла прикладом автомата или ружья (пока не установлено), девушка, которая была рядом, снимала все на камеру телефона и ухмылялась», — написала в сообществе пользователь Татьяна.

По ее словам, на месте происшествия было найдено четыре гильзы. Жительница Копейска обратилась к горожанам с просьбой помочь со сбором информации. В полиции зафиксировали произошедшее. Сейчас проводится проверка обстоятельств инцидента.

Между тем в комментариях к публикации копейчанки пользователи пишут, что причиной стрельбы, скорее всего, стала громкая музыка. И многие из них не испытывают никакой жалости к молодым людям, сидевшим в машине.

Фото: Татьяна Борисова / vk.com/podslushano_kop



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