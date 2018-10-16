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Правительство России определит, кто займется реконструкцией челябинского аэропорта
16.10.2018 г. 12:04
Исполнителя работ по модернизации челябинского авиаузла определит правительство.
Губернатор Борис Дубровский рассказал, что проект реконструкции одобрили в Главгосэкспертизе. После этого президент Владимир Путин поручил правительству назначить единственного исполнителя работ.
«Челябинск готовится к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Очень важно, чтобы аэропорт по уровню своей инфраструктуры отвечал международным стандартам и предъявляемым требованиям», — подчеркнул Борис Дубровский.
В ходе первого этапа реконструкции аэродромной инфраструктуры планируется модернизация и расширение перрона, строительство 28 стояночных мест для воздушных судов среднего класса. На это собираются потратить 3 млрд рублей. На втором этапе начнется строительство дополнительных стоянок для самолетов и новых рулежных дорожек. Работы начнут финансировать из федерального бюджета до конца 2018 года.
Глава региона напомнил, что сейчас идут переговоры с минприроды по вопросу рекультивации челябинской городской свалки, закрытой в сентябре. На эту работу также предполагается назначить на федеральном уровне единственного исполнителя.
Фото с сайта vk.com/cekport
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