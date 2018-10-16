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В Миассе перевернулась лодка с рыбаками. Один человек погиб, другой оказался на острове
16.10.2018 г. 11:02
На Старогородском пруду Миасса произошло ЧП с лодкой.
В понедельник, 15 октября, спасателям позвонила женщина, которая проходила по берегу водоема в районе улицы Свердлова. Она сказала, что услышала крики о помощи — они доносились с острова, расположенного посреди пруда.
Отряд выехал на место и обнаружил, что на острове находится мужчина. Спасатели на лодке добрались до него и вывезли замерзшего человека на берег, где его уже ждали сотрудники скорой помощи.
Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области
65-летний мужчина получил сильное переохлаждение. Пострадавший рассказал, что они вместе с приятелем рыбачили с лодки. В какой-то момент она перевернулась, и рыбаки оказались в холодной воде. После спасения рыбака сотрудники службы стали искать его утонувшего приятеля. Тело 60-летнего мужчины обнаружили недалеко от лодки, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Фото с сайта cheladmin.ru
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