В Миассе перевернулась лодка с рыбаками. Один человек погиб, другой оказался на острове

На Старогородском пруду Миасса произошло ЧП с лодкой.

В понедельник, 15 октября, спасателям позвонила женщина, которая проходила по берегу водоема в районе улицы Свердлова. Она сказала, что услышала крики о помощи — они доносились с острова, расположенного посреди пруда.

Отряд выехал на место и обнаружил, что на острове находится мужчина. Спасатели на лодке добрались до него и вывезли замерзшего человека на берег, где его уже ждали сотрудники скорой помощи.

Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

65-летний мужчина получил сильное переохлаждение. Пострадавший рассказал, что они вместе с приятелем рыбачили с лодки. В какой-то момент она перевернулась, и рыбаки оказались в холодной воде. После спасения рыбака сотрудники службы стали искать его утонувшего приятеля. Тело 60-летнего мужчины обнаружили недалеко от лодки, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Фото с сайта cheladmin.ru

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