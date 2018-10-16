- 65.5305р. - 0.2203
- 75.9236р. - 0.1304
«Спящие» дорожные камеры «Ростелекома» выкупят в собственность Челябинской области
16.10.2018 г. 11:30
Челябинская область выкупит 46 дорожных камер «Ростелекома».
Сейчас эти посты фотовидеофиксации не передают информацию в ГИБДД: в 2018 году контракт на установку камер выиграла нижегородская фирма «АЭЛЬ-РТС инжиниринг», поэтому информация о нарушениях поступала в ГИБДД с ее оборудования.
В результате торгов, которые состоялись в понедельник, 15 октября, «Ростелеком» передал области 46 стационарных постов в аренду с правом последующего выкупа. Сумма контракта составляет 346,5 млн рублей. Руководитель «Центра обработки вызовов 112» Евгений Круглов рассказал Znak.com, что камеры берут в аренду до конца года, после чего будет принято решение о выкупе.
Впоследствии сеть постов фотовидеофиксации на дорогах области будут усиливать в преддверии саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.
Фото с сайта astv.ru
- 16.10.2018 г. Челябинску грозит отключение камер на дорогах с 1 ноября
- 02.10.2018 г. За 2018 год на дорогах Челябинской области камеры зафиксировали более 1 млн нарушений
- 24.08.2018 г. Дорожные камеры на Южном Урале с начала года зафиксировали нарушений на 400 млн рублей
- 04.05.2018 г. Региональные власти ищут способ обеспечить видеоконтроль на гостевых маршрутах в Челябинске
- 30.03.2018 г. В Челябинской области начали работать новые камеры фиксации нарушений