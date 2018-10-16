«Спящие» дорожные камеры «Ростелекома» выкупят в собственность Челябинской области

Фото с сайта astv.ru

Челябинская область выкупит 46 дорожных камер «Ростелекома».

Сейчас эти посты фотовидеофиксации не передают информацию в ГИБДД: в 2018 году контракт на установку камер выиграла нижегородская фирма «АЭЛЬ-РТС инжиниринг», поэтому информация о нарушениях поступала в ГИБДД с ее оборудования.

В результате торгов, которые состоялись в понедельник, 15 октября, «Ростелеком» передал области 46 стационарных постов в аренду с правом последующего выкупа. Сумма контракта составляет 346,5 млн рублей. Руководитель «Центра обработки вызовов 112» Евгений Круглов рассказал Znak.com, что камеры берут в аренду до конца года, после чего будет принято решение о выкупе.

Впоследствии сеть постов фотовидеофиксации на дорогах области будут усиливать в преддверии саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Фото с сайта astv.ru



Все новости за 16.10.2018 г.»