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В выборах нового главы Еткульского района будут участвовать семь кандидатов
16.10.2018 г. 10:48
В Еткульском районе закончился прием документов от кандидатов на пост главы администрации.
О намерении возглавить администрацию Еткульского района заявили семь человек. В списке претендентов бизнесмен Александр Андрусенко, глава поселка Еманжелинка Олег Бобырев, заместитель мэра Коркино Вадим Галямов (одновременно он участвует в конкурсе на пост главы Коркинского района), председатель райсобрания депутатов Игорь Михайлов и председатель СПК «Коелгинское» Анатолий Шундеев. Они составят конкуренцию нынешнему и.о. главы района Юрию Кузьменкову. Также в выборах намерен участвовать бывший первый замглавы администрации Еткульского района Алексей Константинов, который сейчас находится под следствием — его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Конкурсная комиссия рассмотрит заявки и определит окончательный список кандидатов 20 ноября. О том, кто возглавит районную администрацию, станет известно 28 ноября на сессии собрания депутатов.
В конце сентября предыдущий глава района Виктор Головчинский, который находился на этом посту около 20 лет, досрочно ушел в отставку по состоянию здоровья. До этого он полгода находился на больничном.
Фото с сайта www.admetkul.ru
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