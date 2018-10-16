Челябинску грозит отключение камер на дорогах с 1 ноября

Фото с сайта k1news.ru

Заканчивается срок контракта с компанией «АЭЛЬ-РТС Инжиниринг» на оборудование постов фотовидеофиксации на дорогах.

Фирма из Нижнего Новгорода выиграла конкурс на размещение сети камер на дорогах области в феврале 2018 года. Как сообщает Znak.com, компания досрочно выбрала всю сумму контракта, и на данный момент согласия на его продление от областных властей не поступило. Если «АЭЛЬ-РТС Инжиниринг» не получит ответ до 1 ноября, все стационарные и передвижные камеры компании перестанут работать, добавляет интернет-газета.

Министр общественной безопасности Евгений Савченко заявил, что в бюджете не предусмотрено средств для продления контракта. На превышение лимитов до конца года «Центр обработки вызовов 112» пойти не может — для этого нужен новый конкурс.

По данным министерства общественной безопасности, благодаря постам фотовидеофиксации нарушений аварийность на дорогах с начала года снизилась на 11,5%. Водители за это время получили порядка 1 млн постановлений о нарушениях – почти в 1,5 раза больше, чем за весь 2017 год.

Фото с сайта k1news.ru

Все новости за 16.10.2018 г.»