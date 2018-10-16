Торговый оборот Челябинской области и Узбекистана за первую половину 2018 года вырос на 40%

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области отметил приоритет восточного направления во внешней торговле региона.

Важность развития среднеазиатского вектора глава региона подчеркнул на подведении итогов всероссийской агровыставки «Золотая осень». Борис Дубровский рассказал, что с 2016 года внешнеторговый оборот Южного Урала и Узбекистана вырос почти вдвое, а за первое полугодие 2018 года он увеличился еще на 40%.

Губернатор добавил, что на следующей неделе состоится форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, в котором примет участие делегация из Челябинской области. Там пройдут панельные сессии и круглые столы по сотрудничеству, презентации компаний и биржи контактов.

Кроме того, Борис Дубровский напомнил, что в декабре Челябинск примет первое мероприятие форума глав регионов стран ШОС, где определят его регламент и обсудят предложения по формату проведения. «Три года велась работа над тем, чтобы это событие состоялось. Сначала мы получили поддержку президента, теперь и председателя правительства России», — подчеркнул губернатор.

Фото с сайта gubernator74.ru



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