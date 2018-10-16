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Торговый оборот Челябинской области и Узбекистана за первую половину 2018 года вырос на 40%
16.10.2018 г. 10:18
Губернатор Челябинской области отметил приоритет восточного направления во внешней торговле региона.
Важность развития среднеазиатского вектора глава региона подчеркнул на подведении итогов всероссийской агровыставки «Золотая осень». Борис Дубровский рассказал, что с 2016 года внешнеторговый оборот Южного Урала и Узбекистана вырос почти вдвое, а за первое полугодие 2018 года он увеличился еще на 40%.
Губернатор добавил, что на следующей неделе состоится форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, в котором примет участие делегация из Челябинской области. Там пройдут панельные сессии и круглые столы по сотрудничеству, презентации компаний и биржи контактов.
Кроме того, Борис Дубровский напомнил, что в декабре Челябинск примет первое мероприятие форума глав регионов стран ШОС, где определят его регламент и обсудят предложения по формату проведения. «Три года велась работа над тем, чтобы это событие состоялось. Сначала мы получили поддержку президента, теперь и председателя правительства России», — подчеркнул губернатор.
Фото с сайта gubernator74.ru
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