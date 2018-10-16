Челябинскому аэропорту предложили дать имя Владимира Путина

Фото с сайта kremlin.ru

Члены регионального отделения «Союза Добровольцев России» предложили назвать аэропорт Челябинска в честь президента.

Инициатива была озвучена на заседании штаба организации. «На заседании регионального штаба ЧОРО "Союз Добровольцев России" было подержано предложение назвать Челябинский аэропорт именем Путина Владимира Владимировича», — написал на своей странице в Facebook глава челябиснкого отделения Владимир Корнев.

По всей видимости, предложение было высказано на фоне обсуждения названия аэропорта в рамках объявленного конкурса, который проводится в рамках акции «Великие имена России».

Организаторы конкурса предложили изменить названия 45 аэропортов страны. Рассматриваются имена людей, которые являются или являлись знаменитыми жителями региона, где расположен аэропорт. Поэтому инициатива с названием челябинского авиаузла в честь президента противоречит условиям конкурса.

В столице Южного Урала сбор предложений уже завершен. В Общественную палату прислали 89 вариантов. В тройку лидеров попали академик Игорь Курчатов, бывший губернатор Петр Сумин и шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова.

Фото с сайта kremlin.ru

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