Челябинские светофоры научат менять время горения сигнала в зависимости от трафика

В Челябинске планируют ввести систему адаптивного управления дорожным движением.

С января 2019 года в городе начнут проводить дорожный эксперимент. На Комсомольском проспекте будет действовать система, которая будет увеличивать или уменьшать время горения зеленого сигнала светофора в зависимости от плотности потока. Представитель компании СМЭУ ГАИ Юрий Воителев рассказал Znak.com, что датчики фиксации трафика устанавливают уже сейчас.

Кроме того, в планах у дорожников установить на одной из улиц специальное табло с указанием скорости, необходимой для попадания в «зеленую волну» — движение без остановок на светофорах. Сейчас сигналы так уже настроены на Свердловском и Комсомольском проспектах, а также на проспекте Ленина, однако скорость движения потока в свою очередь также нуждается в регулировке.

Все новости за 12.10.2018 г.»