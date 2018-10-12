ГИБДД предложила ввести плату в челябинских маршрутках на выходе

Фото с сайта truck.ironhorse.ru

К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске хотят изменить порядок оплаты проезда в маршрутках.

Возможность изменить существующий способ оплаты допустил замначальника городского управления ГИБДД Алексей Горшков. В интервью МК-Урал он отметил, что практика оплаты проезда на выходе из маршрутки принята во многих городах России, от Сочи до Санкт-Петербурга. По его словам, это способствует значительному снижению аварийности — водителю не нужно будет в движении принимать деньги и отсчитывать сдачу.

Алексей Горшков выразил надежду, что такую меру в Челябинске примут в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Также он отметил, что за последнее время аварийность на общественном транспорте в Челябинске снизилась в разы. Несмотря на то, что в столице Южного Урала все еще регистрируют 100-150 нарушений ПДД водителями маршруток, ситуация уже не настолько сложная, как раньше, подчеркнул Алексей Горшков.

Фото с сайта truck.ironhorse.ru



Все новости за 12.10.2018 г.»