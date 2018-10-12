ГИБДД: челябинцам придется привыкать к платным парковкам

Замначальника УГИБДД по Челябинску заявил, что появление платных парковок в городе неизбежно.

Столице Южного Урала придется пройти путь всех крупных городов в вопросе платных стоянок, рассказал заместитель начальника челябинского управления ГИБДД Алексей Горшков газете «МК-Урал».

«Прежде всего это разгружает центральные улицы для проезда самих автомобилистов. Но у нас такой менталитет с советских времен, что все должно быть бесплатным. Но время сейчас другое, за все надо платить и это нормально», — подчеркнул Алексей Горшков.

Замначальника городского УГИБДД оправдал запрет на парковку у областного суда на улице Труда, а также перед ж/д вокзалом тем, что машины не должны мешать другим участникам движения. Единое платное парковочное пространство в центре Челябинска планируют создать на условиях концессионных соглашений. Всего в течение следующих трех лет в городе появится около 8 тыс. платных мест для стоянки автомобилей.

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