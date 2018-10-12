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В Челябинской области осудили мужчин, которые убили знакомого за отказ сообщить ПИН-код банковской карты
12.10.2018 г. 15:36
В Магнитогорске осудили троих местных жителей за убийство и разбой.
Инцидент произошел 7 мая 2017 года. Тогда трое мужчин в компании знакомых распивали алкоголь. Затем они решили купить еще и воспользоваться для этого банковской картой одного из гостей. Расплатиться за спиртное не удалось из-за неверного ПИН-кода. Владелец карты затруднился вспомнить правильный пароль, что разозлило собутыльников. Они долго били его по голове, туловищу и конечностям. Затем они усадили пострадавшего в машину и повезли его к реке Урал, продолжая избивать. Владельца карты они погрузили лицом в воду и держали, пока тот не скончался.
Подельники забрали у убитого личные вещи и скрылись. На суде мужчины в своем проступке не признались, а причиной столь жестокой расправы назвали неадекватное поведение мужчины. Как сообщили в пресс-службе челябинского облсуда, троим убийцам дали от 17 до 19 лет колонии строгого режима и взыскали с них компенсацию морального вреда на сумму 3 млн рублей.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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