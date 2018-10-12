В Челябинске заведующая детсадом избила педагога-психолога

Фото с сайта cheladmin.ru

Психолог одного из дошкольных учреждений Челябинска пожаловалась на побои от начальства.

Сотрудница начала испытывать на себе давление со стороны руководства вскоре после того, как подала заявление на отпуск. Как сообщает 31tv.ru, педагога обвиняли в воровстве, неуравновешенном поведении и даже пристрастии к наркотикам.

Психолог рассказала телеканалу, что однажды заведующая детсадом со своим заместителем ворвались к ней в кабинет, схватили ее под руки и поволокли к двери, нанося удары. Пострадавшая вызвала полицию, а затем обратилась в суд. Однако дело закрыли из-за отсутствия умысла в действиях руководства дошкольного учреждения.

Женщина намерена оспорить решение суда. В детском саду, где все произошло, телеканалу категорически отказались прокомментировать ситуацию.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 12.10.2018 г.»