Челябинский депутат предложил запретить турфирмам устраивать поездки по святым местам

Фото с сайта moscow-airports.com

В России предлагают запретить туроператорам продавать паломнические туры.

С инициативой выступил депутат Госдумы, первый зампред комиссии по вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. Как сообщает «Российская газета», парламентарий объяснил запрет благими намерениями — оградить паломников от мошенников, из-за действий которых тень ложится на конфессии. По мнению Дмитрия Вяткина, полномочия в устройстве паломнических туров следует передать религиозным организациям.

Президент ассоциации туристических организаций Челябинской области Людмила Мосина заявила, что сейчас ситуация именно так и обстоит. В беседе с корреспондентом «Челябинского эха» она подчеркнула, что паломничество и экскурсия — это разные вещи и действующие на рынке операторы не занимаются турами религиозной направленности.

«Нормальные туристические компании, которые хотят функционировать на рынке, паломническими турами не занимаются. Они занимаются экскурсионными турами — это две большие разницы. Паломническими турами действительно занимаются люди, находящиеся при церкви, которые дают совершенно другую информацию. В паломнические туры едут с одной целью — чтобы попасть на службу, пообщаться с батюшкой, исповедоваться. А экскурсионные компании этим не занимаются, они просто проводят экскурсию, рассказывая об объектах и так далее. Это разные вещи», — прокомментировала Людмила Мосина.

Опрошенные «Российской газетой» эксперты также поставили под сомнение некоторые аспекты депутатской инициативы. В частности, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что здесь стоит вопрос о границах между паломническим и культурно-познавательным туризмом. «Если следовать логике — запретить турфирмам возить людей к святыням, это, получается, в Иерусалим должны организовывать поездки только религиозные объединения?» — вопрошает эксперт.

Фото с сайта moscow-airports.com

Все новости за 12.10.2018 г.»