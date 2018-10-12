АПК Челябинской области получит более 500 млн рублей на компенсацию инвестиционных кредитов

Фото с сайта gubernator74.ru

Южноуральские аграрии заручатся поддержкой своих инвестпроектов на федеральном уровне.

Постановление о выделении средств подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Из федерального бюджета Челябинская область получит 440 млн рублей, еще 114 млн добавит региональный бюджет в рамках софинансирования. Эти деньги пойдут на компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам для сельхозпроизводителей. Губернатор Борис Дубровский отметил, что это позволит аграриям полностью покрыть проценты за 2018 год.

«Эти деньги получат более 250 компаний, привлекавших кредиты на строительство, модернизацию и реконструкцию животноводческих ферм, на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования», — подчеркнул глава региона.

Всего на данный момент агропромышленный комплекс Челябинской области привлекает кредитные средства и меры господдержки на 22 инвестпроекта общей суммой более 34 млрд рублей.

Фото с сайта gubernator74.ru

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