Топ-5 новостей Челябинска

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 6 по 12 октября 2018 года.

В Челябинске сняли режим ЧС из-за мусорного коллапса



Режим ЧС сменили на режим повышенной готовности в воскресенье, 7 октября. Челябинские власти заверили горожан в стабилизации обстановки с вывозом отходов. В понедельник, мэр Евгений Тефтелев заявил, что на устранение мусорного коллапса потребуется еще неделя. По его словам, все контейнерные площадки, оставленные предыдущими подрядчиками, закреплены за новыми операторами. Основным оператором по перевозке мусора в Челябинске является магнитогорская компания «Центр коммунального сервиса».

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Режим ЧС ввели в Челябинске 25 сентября после полутора недель фактического прекращения вывоза мусора из города. На борьбу со стихийными свалками из городского и областного бюджетов направили более 120 млн рублей.

На этой неделе полпред президента на Урале Николай Цуканов обсудил с губернатором проблему вывоза мусора из Челябинска. «Сейчас мусор вывозят на тройку, как и было до сих пор, но с единственным плюсом: свалка в Челябинске, которую закрывали более 20 лет и не могли закрыть, наконец-то закрыта», — отметил Борис Дубровский. В возникшем после закрытия полигона мусорном кризисе он обвинил недобросовестных перевозчиков. Николай Цуканов отметил, что несмотря на снижение остроты проблемы, для нормализации ситуации потребуются время и ресурсы.

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

На этой неделе ОНФ представил рейтинг городов по количеству выявленных и ликвидированных стихийных свалок. Челябинск стал последним среди российских миллионников. Первопричину в Народном фронте видят в утвержденной министерством экологии территориальной схеме обращения с ТКО, которую называют «абсолютно нерабочей» и «нежизнеспособной». Общественники полагают, что мусорный кризис в Челябинске создан искусственно.

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Между тем, челябинцам пришли квитанции за вывоз мусора за сентябрь. В них жители города увидели полную сумму, при том что из большинства дворов мусор не вывозили с середины сентября. Позднее в мэрии пообещали пересчитать плату за вывоз мусора. Новые цифры горожане увидят в квитанциях за октябрь. В каждом конкретном случае плата будет понижена индивидуально: в зависимости от того, как долго не вывозили мусор по адресу плательщика, отметили в мэрии.

Несмотря на это, на контейнерных площадках люди стали замечать крыс. Один из местных жителей заснял на видео грызунов, бегающих по мусорным кучам во дворе дома на улице Энтузиастов.

Видео: Типичный Челябинск / vk.com

Местные жители обратились в надзорное ведомство с жалобами на захламление контейнерных площадок, на которых расплодились крысы – переносчики заразных болезней. Из-за угрозы возникновения и распространения эпидемии от городской администрации потребовали принять дополнительные санитарно-профилактические меры. Кроме того, Роспотребнадзор обязал местные власти ежедневно вывозить мусор из дворов и убирать контейнерные площадки и прилегающую территорию, где образуются стихийные свалки.

В отношении МУП «Горэкоцентр» возбуждено административное дело. Готовится иск в суд. В мэрии ведомство проводит выездную проверку.

В челябинской школе массово отравились дети

Отравление детей произошло в школе Тракторозаводского района. Информация о том, что у нескольких учеников школы №59 возникли проблемы со здоровьем, появилась во «ВКонтакте», в группе «Подслушано ЧТЗ Челябинск». В четверг, 11 октября, один из пользователей написал: «Всех тошнит, какой-то вирус, половина школы не пришли учиться, тошнота, рвота, ломит кости, температура».

В школе №59 корреспонденту «Челябинского эха» сообщили, что в больнице сейчас находятся двое детей.

Фото с сайта inkazan.ru

В четверг в здании образовательного учреждения работали специалисты Роспотребнадзора, они взяли пробы на анализ. В школе также рассказали, что диагноз пострадавшим детям пока не поставлен. В пятницу, 12 октября, учреждение работало в измененном режиме. Из-за того, что закрыт пищеблок, пришлось сократить уроки и перемены, чтобы ученики не были голодными.

Проверку по факту отравления школьников начал Следственный комитет. «В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц учебного учреждения по соблюдению требований санитарно эпидемиологического законодательства и вопросам обеспечения безопасного пребывания детей в учебном заведении», — сообщили в региональном управлении СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Герман Титов ушел с поста главного тренера «Трактора»

Герман Титов заявил, что уходит с должности главного наставника клуба по семейным обстоятельствам. «Прежде всего хочу выразить благодарность руководству «Трактора» и лично его президенту Борису Александровичу Дубровскому за доверие и предоставленную возможность поработать в клубе<…>. Сложившиеся семейные обстоятельства не позволили мне продолжить дальнейшее сотрудничество с клубом. Поэтому я принял решение оставить пост главного тренера «Трактора», — цитирует Германа Титова пресс-служба клуба.

Фото с сайта hctractor.org

Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Тертышный, который с 24 сентября работал помощником Титова.

Тертышный является воспитанником «Трактора». За свою игровую карьеру нападающий стал обладателем множества наград в составе разных клубов. В сезоне 2006/2007 он с магнитогорским «Металлургом» стал чемпионом России. Помимо этого, Алексей Тертышный четырежды выигрывал серебряные медали чемпионата страны (2000, 2002, 2004, 2010), а также один раз становился бронзовым призером (2006). После завершения карьеры он стал тренером. В прошлом сезоне возглавлял «Челмет».

Адвокат Николая Сандакова добивается его освобождения под залог

Сторона защиты подала апелляцию на изменение меры пресечения для осужденного экс-замгубернатора Челябинской области. По словам адвоката Николая Сандакова Сергея Колосовского, он потребовал вернуть прежнюю меру — залог в 10 млн рублей. Ранее он заявлял, что содержание подзащитного под стражей осложняет процесс обжалования приговора.

Фото с сайта 31tv.ru

Сейчас экс-замгубернатора находится в СИЗО до вступления в законную силу приговора, который огласили 5 октября. Николаю Сандакову дали 5,5 года колонии строгого режима и штраф в 7 млн рублей.

Апелляцию на сам приговор защита Сандакова подаст позже. Сторона обвинения также не исключила, что будет обжаловать решение суда. За мошенничество, взяточничество и причастность ко взлому электронной почты прокурор требовал посадить бывшего вице-губернатора на 10 лет и оштрафовать его на 14 млн рублей.

Челябинский аэропорт получит новое название

Челябинский аэропорт получит имя одного из знаменитых южноуральцев. Жителей Челябинской области попросили выбрать имя для воздушных ворот столицы Южного Урала.

Конкурс объявила региональная Общественная палата. Он пройдет в несколько этапов. Первая стадия уже позади — свои варианты озвучили члены и эксперты палаты. Теперь к процессу выбора подключат южноуральцев. Свои идеи они могут прислать в Общественную палату по электронной почте. Далее, после обсуждения, состоится открытое голосование, по результатам которого челябинская воздушная гавань получит новое имя.

Фото с сайта cekport.ru

С инициативой переименовать 45 крупнейших аэропортов страны в начале октября выступило Русское географическое, Российское историческое и военно-историческое общества и Общество русской словесности при поддержке федеральной Общественной палаты. Для челябинского аэропорта уже предложили несколько вариантов имени. Среди них архитектор Евгений Александров, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, физик-ядерщик Игорь Курчатов, олимпийская чемпионка Елена Елесина, и народный артист РСФСР Наум Орлов.

Все новости за 12.10.2018 г.»