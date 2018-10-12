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Медведев: первая встреча глав регионов стран ШОС пройдет в Челябинске в декабре
12.10.2018 г. 13:31
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проанонсировал мероприятия стран ШОС и БРИКС.
В пятницу, 12 октября, в Ташкенте проходит заседание Совета глав правительств стран ШОС. На нем председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на активное участие этих государств в ежегодном форуме малого бизнеса из стран ШОС и БРИКС. Мероприятие пройдет в Уфе через неделю.
«Россия предложила создать форум глав регионов стран ШОС, мы признательны нашим коллегам за поддержку этой инициативы, ждем представителей государств на первой встрече, которая пройдет в декабре в Челябинске», - цитирует премьер-министра ТАСС.
Медведев также высказался за развитие туризма и гуманитарных контактов между странами организации.
Проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске запланировано на 2020 год. В городе для форумов строят гостиницы и конгресс-холл, а также несколько президентских поселков.
Фото с сайта kremlin.ru
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