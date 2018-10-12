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Челябинские предприниматели будут искать партнеров в Узбекистане
12.10.2018 г. 13:25
Фото с сайта pstu.ru
В Ташкенте пройдет первый форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана с участием глав государств.
Южноуральская делегация примет участие в форуме, который будет проходить 18 и 19 октября. Ожидается, что ее возглавит губернатор Борис Дубровский.
В программу мероприятия включены агровыставка, биржи контактов, заседание Российско-Узбекского делового совета, презентации компаний и практические семинары.
Фото с сайта pstu.ru
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