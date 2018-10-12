Челябинские предприниматели будут искать партнеров в Узбекистане

Фото с сайта pstu.ru

В Ташкенте пройдет первый форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана с участием глав государств.

Южноуральская делегация примет участие в форуме, который будет проходить 18 и 19 октября. Ожидается, что ее возглавит губернатор Борис Дубровский.

В программу мероприятия включены агровыставка, биржи контактов, заседание Российско-Узбекского делового совета, презентации компаний и практические семинары.

Фото с сайта pstu.ru

Все новости за 12.10.2018 г.»