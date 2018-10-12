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Жителя Магнитогорска осудили за нападение на судебного пристава
12.10.2018 г. 13:23
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Магнитогорске вынесли приговор должнику, напавшему на пристава.
В феврале 2018 года, к мужчине, который задолжал физлицу около 1,5 млн рублей, пришли судебные приставы. Целью их визита было проверить, проживает ли должник по адресу, и установить его материальное положение. Мужчина повел себя агрессивно и несколько раз ударил одного из приставов. В результате судебный исполнитель получил закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтек и ссадины на лице.
Суд признал магнитогорца виновным в насильственных действиях, связанных с осуществлением правосудия. Его приговорили его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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