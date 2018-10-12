Герман Титов ушел с поста главного тренера «Трактора»

Фото с сайта hctractor.org

Исполняющим обязанности главного тренера челябинского хоккейного клуба «Трактор» назначен Алексей Тертышный.

Герман Титов заявил, что уходит с должности главного наставника клуба по семейным обстоятельствам.

«Прежде всего хочу выразить благодарность руководству «Трактора» и лично его президенту Борису Александровичу Дубровскому за доверие и предоставленную возможность поработать в клубе<…>. Сложившиеся семейные обстоятельства не позволили мне продолжить дальнейшее сотрудничество с клубом. Поэтому я принял решение оставить пост главного тренера «Трактора», - цитирует Германа Титова пресс-служба клуба.

Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Тертышный, который с 24 сентября работал помощником Титова.

Тертышный является воспитанником «Трактора». За свою игровую карьеру нападающий стал обладателем множества наград в составе разных клубов. В сезоне 2006/2007 он с магнитогорским «Металлургом» стал чемпионом России. Помимо этого, Алексей Тертышный четырежды выигрывал серебряные медали чемпионата страны (2000, 2002, 2004, 2010), а также один раз становился бронзовым призером (2006). После завершения карьеры он стал тренером. В прошлом сезоне возглавлял «Челмет».





Фото с сайта hctraktor.org

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