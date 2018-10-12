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Следственный комитет начал проверку по факту отравления учеников школы №59
12.10.2018 г. 12:23
Следователи оценят действия руководства школы, в которой отравились дети.
10 октября 2018 в школе №59, расположенной в Тракторозаводском районе, после обеда в столовой трое учеников почувствовали недомогание. Всех их увезли в больницу. Как ранее сообщали пользователи соцсетей, у учеников были тошнота, рвота и высокая температура.
Двое детей были госпитализированы. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Следственный комитет совместно с Роспотребнадзором проводит в школе проверку.
«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц учебного учреждения по соблюдению требований санитарно эпидемиологического законодательства и вопросам обеспечения безопасного пребывания детей в учебном заведении», - сообщили в региональном управлении СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото с сайта oreanda.ru
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