На Южном Урале составили электронную карту свалок

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Минэкологии Челябинской области внесло изменения в территориальную схему обращения с отходами.

Документ привели в соответствие новым правилам, утвержденным правительством России. По словам министра экологии области Сергея Лихачева, наиболее важным нововведением стал перевод территориальной схемы в формат электронной карты, которая размещена на сайте ведомства. В ней есть раздел с информацией обо всех объектах обращения с отходами, которые расположены в регионе.

«Это позволит оценить экономические последствия реформы и даст понимание, какими будут тарифы и какие инвестиции потребуются на создание инфраструктуры», - подчеркнул Сергей Лихачев.

Переход на новую схему обращения с отходами к 1 января 2019 года губернатор Борис Дубровский назвал одной из главных задач областного правительства в сфере экологии. По поручению главы региона на Южном Урале строят мусоросортировочные комплексы, утилизационные установки и мусороперегрузочные станции, которые позволят уменьшить объемы захоронения отходов.

Все новости за 12.10.2018 г.»