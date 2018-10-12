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На Южном Урале составили электронную карту свалок
12.10.2018 г. 11:40
Минэкологии Челябинской области внесло изменения в территориальную схему обращения с отходами.
Документ привели в соответствие новым правилам, утвержденным правительством России. По словам министра экологии области Сергея Лихачева, наиболее важным нововведением стал перевод территориальной схемы в формат электронной карты, которая размещена на сайте ведомства. В ней есть раздел с информацией обо всех объектах обращения с отходами, которые расположены в регионе.
«Это позволит оценить экономические последствия реформы и даст понимание, какими будут тарифы и какие инвестиции потребуются на создание инфраструктуры», - подчеркнул Сергей Лихачев.
Переход на новую схему обращения с отходами к 1 января 2019 года губернатор Борис Дубровский назвал одной из главных задач областного правительства в сфере экологии. По поручению главы региона на Южном Урале строят мусоросортировочные комплексы, утилизационные установки и мусороперегрузочные станции, которые позволят уменьшить объемы захоронения отходов.
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