- 66.7727р. + 0.5895
- 77.0824р. + 1.0114
Жители Челябинской области за один поход в магазин в среднем тратят 474 рубля
12.10.2018 г. 11:32
Исследовательский холдинг «Ромир» посчитал размер среднего чека в российских регионах.
В сентябре средний чек в стране вырос на 4,8% по отношению к августу. «Таким образом, полугодовой тренд по снижению величины среднего чека оказался прерван. Однако в годовом выражении снижение чека продолжается – в сентябре от потерял 1% относительно сентября прошлого года», - отмечают автору исследования.
За месяц средний чек прибавил почти повсеместно, если говорить о макрорегионах страны. Исключение составил только Дальневосточный округ, где чек похудел на -4,9%. Более всего он прибавил на юге страны (+14,8%), в центре (+8,7%) и в Сибири (+6,3%). На Урале (+0,6%) и в Приволжском округе (+0,7%) рост чека превзошел размер инфляции, однако на фоне других регионов выглядит скромно.
В Москве за один поход в магазин жители тратят в среднем 720 рублей, в Санкт-Петербурге – 688 рублей. В Челябинской области, как и в других уральских регионах, сумма составила 474 рубля.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
- 23.08.2018 г. Челябинцы тратят на еду более трети своих доходов
- 27.03.2018 г. Челябинские родители тратят на кружки и секции для детей пятую часть семейного бюджета
- 26.02.2018 г. В челябинском магазине охранник приковал покупателя наручниками к полу
- 21.02.2018 г. Дефицит бюджета Челябинской области на 2018 год сократился более чем на 1,5 млрд рублей
- 17.01.2018 г. В Челябинске будет расти число магазинов нового формата — выставок-складов