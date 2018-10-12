Жители Челябинской области за один поход в магазин в среднем тратят 474 рубля

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Исследовательский холдинг «Ромир» посчитал размер среднего чека в российских регионах.

В сентябре средний чек в стране вырос на 4,8% по отношению к августу. «Таким образом, полугодовой тренд по снижению величины среднего чека оказался прерван. Однако в годовом выражении снижение чека продолжается – в сентябре от потерял 1% относительно сентября прошлого года», - отмечают автору исследования.

За месяц средний чек прибавил почти повсеместно, если говорить о макрорегионах страны. Исключение составил только Дальневосточный округ, где чек похудел на -4,9%. Более всего он прибавил на юге страны (+14,8%), в центре (+8,7%) и в Сибири (+6,3%). На Урале (+0,6%) и в Приволжском округе (+0,7%) рост чека превзошел размер инфляции, однако на фоне других регионов выглядит скромно.

В Москве за один поход в магазин жители тратят в среднем 720 рублей, в Санкт-Петербурге – 688 рублей. В Челябинской области, как и в других уральских регионах, сумма составила 474 рубля.

Фото с сайта ptzgovorit.ru

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