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Президент Владимир Путин назначил двух новых председателей судов на Южном Урале
12.10.2018 г. 11:22
Фото с сайта gtrk-saratov.ru
В Металлургическом районе Челябинска и в Чебаркуле назначили новых председателей судов.
Указ о назначении глава государства подписал в четверг, 11 октября. Металлургический райсуд Челябинска возглавил Григорий Ярыгин, который до этого руководил городским судом в Еманжелинске. На новом посту он сменил ушедшую на пенсию Ирину Бочкареву.
Председателем Чебаркульского городского суда назначен Сергей Фомин, бывший зампред Златоустовского горсуда. Оба руководителя будут возглавлять инстанции в течение шести лет.
Фото с сайта gtrk-saratov.ru
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