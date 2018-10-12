Президент Владимир Путин назначил двух новых председателей судов на Южном Урале

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

В Металлургическом районе Челябинска и в Чебаркуле назначили новых председателей судов.

Указ о назначении глава государства подписал в четверг, 11 октября. Металлургический райсуд Челябинска возглавил Григорий Ярыгин, который до этого руководил городским судом в Еманжелинске. На новом посту он сменил ушедшую на пенсию Ирину Бочкареву.

Председателем Чебаркульского городского суда назначен Сергей Фомин, бывший зампред Златоустовского горсуда. Оба руководителя будут возглавлять инстанции в течение шести лет.





Фото с сайта gtrk-saratov.ru

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