На улице Братьев Кашириных на 10 дней ограничат движение

Фото с сайта svao.mos.ru

По пути на северо-запад челябинцев ждут пробки из-за ремонта дороги.

Движение будет ограничено на участке улицы Братьев Кашириных от Косарева до Кирова. Там будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие. Ограничение введут в субботу, 13 октября, в 8:00. Оно будет действовать до вечера 23 октября, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.







Фото с сайта svao.mos.ru

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