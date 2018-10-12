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На улице Братьев Кашириных на 10 дней ограничат движение
12.10.2018 г. 11:17
Фото с сайта svao.mos.ru
По пути на северо-запад челябинцев ждут пробки из-за ремонта дороги.
Движение будет ограничено на участке улицы Братьев Кашириных от Косарева до Кирова. Там будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие. Ограничение введут в субботу, 13 октября, в 8:00. Оно будет действовать до вечера 23 октября, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Фото с сайта svao.mos.ru
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