В Челябинске обманутые дольщики требуют включить отопление в недостроенном доме

Фото с сайта radio1.news

Дольщики ЖК «Яркая жизнь» выйдут на пикет.



Жилой комплекс на улице Профессора Благих строится уже третий год. На данный момент почти готов дом №8 – там выполнена черновая отделка, он подключен к водоснабжению и канализации. Сейчас в здании устанавливают лифты и протягивают электросети. Сдать дом предполагалось осенью 2018 года, однако нерешенным остался вопрос с отоплением из-за конфликта застройщика с «Уральской теплосетевой компанией». Представитель инициативной группы дольщиков Артем Гайнитдинов рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что люди намерены выйти на акцию протеста у офиса УТСК, чтобы добиться включения тепла в недостроенном доме. Дольщики опасаются, что за зиму черновая отделка в промерзшем здании придет в негодность и сроки сдачи дома снова отодвинут.



«Мы хотим обратить внимание руководства УТСК и общественности на нашу проблему, потому что все-таки в этом году тепло в дом «Яркой жизни» на Профессора Благих, 8 было подано. Потому как если это не произойдет, то уже выполненную черновую отделку придется переделывать, потому что она испортится. И если из-за этого будут перенесены сроки, то неизвестно, когда люди смогут въехать в свои квартиры», - прокомментировал Артем Гайнитдинов.



По словам Артема Гайнитдинова, застройщик готов заплатить за включение отопления, но УТСК по непонятным причинам не утверждает проектные документы. Теплоснабжающая компания, по мнению дольщиков, фактически саботирует данное в мае поручение региональных властей о сдаче дома в срок до наступления холодов. Массовый пикет, в котором примут участие около полусотни покупателей квартир в «Яркой жизни», состоится в понедельник, 15 октября. Начнется он в 10:00.

Фото с сайта radio1.news

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