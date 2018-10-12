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УФАС пригрозило минстрою штрафом за нарушения в контракте на ремонт оперного театра
12.10.2018 г. 10:18
Фото с сайта www.culture.ru
Антимонопольная служба предписала внести в контракт по ремонту челябинского театра оперы и балета изменения.
Объявившее конкурс областное министерство строительства допустило нарушение в проекте документа. Оплата контракта начальной стоимостью 86 млн 800 тыс. рублей предполагалась только после перечисления исполнителем неустойки. А закон устанавливает для этого конкретные сроки, зависящие от даты приемки объекта. УФАС удовлетворило жалобу одного из участников конкурса - барнаульской фирмы «Транс Логистик».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудникам регионального минстроя, причастным к нарушению, грозит штраф до 3 тыс. рублей.
Фото с сайта www.culture.ru
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