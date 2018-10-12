Первые последствия снегопада. На трассе М5 перевернулась машина, есть пострадавшие

Три человека пострадали в аварии на трассе М5 в Челябинской области.

ДТП произошло утром в пятницу, 12 октября. В восемь часов утра на территории Саткинского района 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 в условиях снегопада не справился с управлением. Машина выехала на левую обочину по ходу своего движения и опрокинулась, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате травмы получили водитель и двое пассажиров – 59-летняя и 31-летняя женщины. Они ехали в гости из Челябинска в сторону Уфы.

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

Сотрудники госавтоинспекции обращаются к водителям с просьбой учитывать изменившиеся погодные условия, сменить летние колеса на зимние, соблюдать скоростной режим.

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